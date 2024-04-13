Bild назвало основного кандидата на пост главного тренера «Баварии»
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн является несомненным фаворитом спортивного директора Баварии Макса Эберля на то, чтобы возглавить команду после ухода Томаса Тухеля, сообщает авторитетное немецкое издание Bild.
Эберль пришёл в «Баварию» в марте 2024-го, видя свою роль похожей на роль Руди Фёллера в Немецком футбольном союзе – тот руководит тренером, безусловно поддерживая его.
Напомним, ранее сам Фёллер сказал, что надеется, что Нагельсманн останется в сборной Германии.
После 28-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» догнал «Баварию», теперь обе команды делят второе место.
Напомним, Нагельсман возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После ухода из мюнхенского клуба Юлиан встал во главе сборной Германии.
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