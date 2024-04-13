Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов в возрасте 30 лет и старше
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в возрасте 30 лет и старше. Данный список с уверенным отрывом возглавил английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.
Самые дорогие футболисты в возрасте 30 лет и старше по версии Transfermarkt:
1. Гарри Кейн (€ 110 млн, 30 лет, «Бавария»).
2. Мохамед Салах (€ 65 млн, 31 год, «Ливерпуль»).
3. Кевин Де Брёйне (€ 60 млн, 32 года, «Манчестер Сити»).
4. Сон Хын Мин (€ 50 млн, 31 год, «Тоттенхэм»).
5. Неймар (€ 45 млн, 32 года, «Аль-Хиляль»).
6-7. Хакан Чалханоглу (€ 40 млн, 30 лет, «Интер»).
6-7. Эдерсон Мораес (€ 40 млн, 30 лет, «Манчестер Сити»).
8-9. Эндрю Робертсон (€ 35 млн, 30 лет, «Ливерпуль»).
8-9. Фабиньо (€ 35 млн, 30 лет, «Аль-Иттихад»).
10. Алисон Бекер (€ 32 млн, 31 год, «Ливерпуль»).