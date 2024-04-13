Тренер «Реала Сосьедад»: Захарян приближается к игроку топ-уровня

Главный тренер испанского "Реала Сосьедад" Иманол Альгуасиль заявил, что российский футболист команды Арсен Захарян приближается к игроку топ-уровня, передает Mundo Deportivo.

"Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться. Но как только этот процесс завершился, он стал приближаться к игроку топ‑уровня", - сказал Альгуасиль.

31 марта Захарян отметился результативной передачей в матче чемпионата Испании против "Алавеса". Его команда одержала победу со счетом 1:0. 15 марта Захарян забил свой дебютный гол за "Реал Сосьедад" в ворота "Кадиса".

19 августа 2023 года "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против "Лас-Пальмас", появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

В следующем матче чемпионата Испании "Сосьедад" сыграет с "Альмерией".