Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев стал советником президента команды Гаджи Гаджиева. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.

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«Курбан Бердыев не покинул Дагестан. Он продолжил участвовать в развитии футбола в регионе. Например, выступил с семинарами для тренеров ещё в двух городах республики – Дербенте и Южно-Сухокумске. Кроме того, последние недели перед стартом первенства-2024 во Второй лиге Бердыев помогал в тренировочном процессе «Динамо-2». Подготовка резерва остаётся для Курбана Бекиевича, по его собственным словам, интересным направлением, как это было и в предыдущие годы, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане», – говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что на днях президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев встречались с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он пригласил Курбана Бекиевича на заседание попечительского совета клуба, которое состоится в конце апреля, и советник президента «Динамо» принял это приглашение.