Чернышов рассказал о зарплате футболистов и тренеров в Индии

Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов в интервью «Спорт День за Днем» рассказал о зарплатах иностранных тренеров и футболистов в индийском футболе.

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– Какие зарплаты в индийском футболе?

– Могу сказать, что в Суперлиге зарплаты начинаются от 15 тысяч долларов в месяц. Есть две-три команды, которые обладают серьезным бюджетом и там зарплаты у тренеров-иностранцев порядка 30-40 тысяч долларов. Сопоставимые деньги получают иностранные футболисты. За местных игроков я сказать не могу.

– А в лиге, где вы выступаете в этом сезоне?

– Разные зарплаты. У иностранцев зарплата от 3 до 10 тысяч долларов. Про местных не могу сказать. В августе 2023 года Чернышов возглавил «Мохаммедан». Под его руководством команда досрочно стала чемпионом I-лиги и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.

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