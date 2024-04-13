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Губерниев предположил, что «Спартак» сливает Абаскаля

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал в своем Telegram-канале московский «Спартак» после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи».

Губерниев предположил, что «Спартак» сливает Абаскаля
© Пресс-служба ТНТ
«Ну и «Спартак». Ужас. Не играют, ходят по полю пешком. Сливают Абаскаля?» — написал Губерниев.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

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После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах. В 23-м туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Динамо» со счетом 2:1, дублем отметился Александр Соболев.

«Сочи» занимает последнее место, набрав 18 очков.

Ранее Абаскаль назвал ответственного за поражение «Спартака» от «Сочи».

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