Футболист «Зенита» Артур признан лучшим игроком матча РПЛ с «Краснодаром»

Бразильский нападающий «Зенита» Артур признан лучшим игроком матча 24‑го тура МИР РПЛ против «Краснодара».

© Пресс-служба ФК "Палмейрас"

Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Бразилец вышел на замену после перерыва и на 63‑й минуте стал автором победного гола.

Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ, лауреаты выбираются совместно лигой и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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