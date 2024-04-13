«Балтика» одержала разгромную победу и установила рекорд РПЛ

«Балтика» разгромила «Ахмат» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 7:1. У гостей отметились Анхело Энрикес, Юрий Ковалев, Виталий Лисакович, Максим Кузьмин и Алекс Фернандес, который оформил хет-трик. Единственный гол хозяев на счету Светослава Ковачева.

Первые пять мячей «Балтики» были забиты в первом тайме. Таким образом, калининградцы установили рекорд РПЛ в XXI веке. Команда стала первой, кому удалось забить пять раз за первую половину игры в выездном матче чемпионата России.

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«Балтика» с 17 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата. «Ахмат» имеет в активе 20 очков и идет на 13-й строчке.