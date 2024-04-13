Абаскаль: после поражения «Спартака» в матче с «Сочи» беру ответственность на себя

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Напомним, красно-белые проиграли со счётом 0:1.

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«После поражения беру ответственность на себя за такой результат. Сегодня мы не просто не соответствовали уровню клуба, который мы представляем, но и тому сценарию, в котором находились. К сожалению, шансом мы сегодня не воспользовались — можно сказать, выбросили. Мы не попали в игру, поэтому комментировать здесь особо нечего», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е, место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.