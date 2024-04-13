«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 24‑го тура РПЛ

Московские «Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 24‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча пройдет в субботу в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Стартовый состав «Локомотива»: Илья Лантратов (вратарь), Максим Ненахов, Илья Самошников, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Артем Карпукас, Максим Глушенков, Сергей Пиняев.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев (вратарь), Илья Агапов, Мойзес, Келлвен, Иван Обляков, Милан Гайич, Саша Зделар, Виктор Мендес, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Виктор Давила.

Прямую трансляцию игры смотрите с 19:00 на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Локомотив — ЦСКА. МИР Российская Премьер-Лига. Тур 24