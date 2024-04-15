Гвардиола переманивает звезду, к Месси едет легенда «Реала». Трансферные слухи недели

«Бавария» ищет замену Нойеру, «Ливерпуль» может продать форварда.

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Продолжаем знакомить вас с трансферными слухами недели. Топовые европейские клубы прорабатывают варианты на лето. Именно тогда откроется трансферное окно и появится возможность заявлять новичков.

«Бавария» хочет переманить вратаря «Реала»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Баварию», сообщает Defensa Central. Немецкий клуб рассчитывает на частичную перестройку по окончании сезона. Именно тогда пост главного тренера покинет Томас Тухель. Мануэль Нойер — основной вратарь «Баварии», но ему уже 38 лет. Плюс в клубе помнят о тяжёлой травме немца, которую он получил относительно недавно. Более молодой Лунин (25 лет) — один из кандидатов на роль нового голкипера «Баварии». Нынешний контракт украинца с «Реалом» истекает летом 2025 года, однако «Реал» хочет продлить договор. Дело в том, что Андреем интересуется не только «Бавария», но и другие европейские клубы. В этом сезоне Лунин отыграл 26 матчей (12 — «на ноль») в составе «Реала» и пропустил 22 мяча.

«Интер» нашёл замену Думфрису в «Манчестер Юнайтед»?

«Манчестер Юнайтед» выкатил ценник на флангового защитника Аарона Ван-Биссаку. На этого футболиста претендует «Интер», а английский клуб просит € 15 млн (данные — Gazzetta dello Sport). Будущий чемпион Италии ищет флангового игрока обороны на случай ухода Дензела Думфриса. Нидерландец до сих пор не продлил контракт, который истекает летом 2025 года. Если стороны не подпишут новый договор, то вероятность ухода Дензела возрастёт. 22 матча, три голевые передачи — статистика Ван-Биссаки в сезоне-2023/2024. Его контракт с манкунианцами также рассчитан до лета 2025 года.

«Манчестер Сити» купит Пакета только при одном условии

«Манчестер Сити» по-прежнему заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Согласно данным The Guardian, в контракте бразильца есть особая опция. Она активируется летом, и любой клуб сможет купить игрока за £ 85 млн (€ 99,4 млн). Но есть один нюанс. Ранее Пакета заподозрили в нарушении правил игры на ставках. «Сити» купит игрока только в том случае, если Футбольная ассоциация Англии прекратит расследование до закрытия летнего трансферного окна. В этом сезоне Пакета отыграл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Мусиала покинет «Баварию» ради команды Гвардиолы

И следом ещё одна новость, связанная с «Манчестер Сити». Английский клуб топ-клуб лидирует в борьбе за подписание контракта с Джамалом Мусиалой (The Independent). Если верить источнику, то сам футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ. 12 голов, семь результативных передач в 35 матчах сезона — статистика футболиста сборной Германии. В 2019 году Джамал оказался в молодёжке «Баварии», а в 2020-м — дебютировал за основную команду. Его контракт с мюнхенцами истекает через пару лет.

«Барселона» хочет видеть у себя таланта из «Атлетика»

«Атлетик» из Бильбао — одно из открытий нынешнего сезона в Испании. Команда Федерико Вальверде уже взяла Кубок короля, но у неё есть шанс зацепиться за место в Лиге чемпионов. Пока «Атлетик» находится на пятой строчке, но отставание от четвёртого места составляет четыре очка. Нико Уильямс — один из лидеров нынешней команды из Бильбао. 21-летний вингер забил шесть мячей и отдал 14 голевых передач в 31 матче сезона. На его игру обратила внимание «Барселона», которая заинтересована в трансфере, сообщает Sport.es. Правда, сам Уильямс пока не хочет менять обстановку, поскольку намерен сыграть за «Атлетик» в еврокубках. «Барса» ищет варианты, а в контракте игрока прописаны отступные в € 50 млн. Не исключено, что стороны договорятся о переходе летом 2025 года.

«Ювентус» не заплатит ни евро за трансфер футболиста «Лацио»

Фланговый нападающий «Лацио» Фелипе Андерсон переедет в Турин. По информации Фабрицио Романо, бразилец станет футболистом «Ювентуса». Согласно данным источника, стороны достигли устного соглашения, но ещё необходимо уладить кое-какие детали. В скором времени Андерсон подпишет контракт с «Ювентус». Он перейдёт в туринский клуб на правах свободного агента, поскольку его договор с «Лацио» истекает 30 июня. В сезоне-2023/2024 30-летний Андерсон отыграл 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Рамос станет одноклубником Месси?

Колония бывших футболистов Ла Лиги в «Интер Майами» может стать ещё больше. Турецкий инсайдер Экрем Конур сообщает, что 38-летний футболист заинтересовал сразу два клуба из МЛС. Помимо «Интера», за ветераном следят представители «Лос-Анджелес Гэлакси». Пока неизвестно, у какого из клубов более высокие шансы на приобретение Рамоса. Если Серхио перейдёт в «Интер Майами», то окажется в одной команде с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Солидная компания! В нынешнем сезоне Рамос забил семь мячей в 30 матчах во всех турнирах. Летом 2024 года он получит статус свободного агента, если не продлит контракт.

«Милану» интересен полузащитник «Реала»

Полузащитник Дани Себальос готов покинуть «Реал» ради игровой практики. В этом сезоне 27-летний футболист провёл на поле всего 505 минут во всех турнирах (один гол, одна результативная передача). На игрока точно претендуют «Бетис», «Атлетико» и «Милан». Согласно данным Mundo Deportivo, клуб Серии А рассчитывает выиграть конкуренцию. «Милан» давно следит за футболистом, а у клубов хорошие отношения. Нынешний контракт Дани истекает летом 2027 года.

«Ливерпуль» расстанется с Диасом?

Не исключено, что «Ливерпуль» расстанется с нападающим Луисом Диасом. Стороны пока не договорились о новом контракте. Летом они примут решение о том, стоит продолжить сотрудничество или лучше расстаться с учётом интереса со стороны других клубов. По данным The Telegraph, на колумбийца претендуют «ПСЖ» и «Барселона». Впрочем, сине-гранатовым будет тяжело оформить трансфер из-за финансовых сложностей. «Ливерпуль» хочет выручить за Диаса £ 75 млн (€ 87,5 млн). Возможно, мерсисайдам придётся продать игрока ради соблюдения правил финансового фэйр-плей в Англии. Диас забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи в 44 матчах во всех турнирах.

«Барселона» нацелена на полузащитника «Манчестер Сити»

Каталонский клуб нацелился на покупку полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. По информации Sport.es, сине-гранатовые хотят активировать пункт об отступных, прописанный в контракте португальца. Ранее футболист «Барселоны» Жоау Феликс (соотечественник Силвы) выразил надежду, что клуб оформит трансфер Бернарду. Контракт игрока с «Ман Сити» истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 80 млн. Проследует ли Бернарду по тому же маршруту, по которому ранее проследовал Гюндоган?