«Спартак» установил антирекорд в матче с «Сочи»

Московский «Спартак» не может выиграть в гостях у «Сочи» в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сочинцы побеждали «Спартак» на своем поле четыре раза, а одна встреча закончилась вничью.

Ни против одной другой команды «Спартак» не проводил так же много матчей на выезде без единой победы.

Губерниев предположил, что «Спартак» сливает Абаскаля

13 апреля «Спартак» уступил «Сочи» на выезде. Встреча завершилась победой команды под руководством Роберто Морено с минимальным счетом 1:0. В составе победителей забитым мячом отметился марокканец Яхья Аттийят-аллах, поразив ворота Александра Максименко на 76-й минуте игры.

Сочинцы набрали 18 очков. Клуб с берегов Черного моря занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

После этой игры в активе столичной команды осталось 35 очков, клуб сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. После рестарта сезона красно-белые смогли одержать всего одну победу в пяти матчах. В 23-м туре туре подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Динамо» со счетом 2:1, дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Андрей Червиченко назвал «Спартак» сборищем непонятных приобретений.