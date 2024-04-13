Мостовой: если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы «Зениту»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2), а также подставил под сомнение отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»