В «Краснодаре» обвинили тренера «Зенита» во лжи

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» отреагировала на высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что семьям игроков сине-бело-голубых дали билеты под самую крышу стадиона, а также, что количество допущенных болельщиков «Зенита» урезали, не предупредив клуб.

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«По регламенту РПЛ, клуб гостей должен предоставить письмо за пять дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за пять дней не поступило! Несмотря на это, мы в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей). Всего матч посетили 195 болельщиков «Зенита»! Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, семь билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля. В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.