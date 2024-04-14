Аршавин: "Зенит" сделал большой шаг к чемпионству, обыграв "Краснодар"

Футболисты петербургского "Зенита" сделали большой шаг к чемпионству, одержав гостевую победу над "Краснодаром". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

13 апреля "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1, уступая после первого тайма.

"Много еще игр. Но "Зенит" сделал большой шаг к чемпионству. Если "Зенит" в оставшихся играх наберет очки, которые должен, все будет хорошо", - сказал Аршавин.

После 23 матчей "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. "Краснодар" с 43 очками располагается на второй строчке.