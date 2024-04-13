Игрок «Локомотива» Фассон забил первый гол в карьере в матче с ЦСКА

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон отметился забитым мячом в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА. Этот гол стал первым в профессиональной карьере футболиста. На момент написания новости идёт 78-я минута, счёт 3:1 в пользу железнодорожников.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

22-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с июня 2022 года, куда перешёл из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне, до начала сегодняшней игры с ЦСКА, Фассон принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.