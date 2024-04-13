«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью, забив по три мяча

Московский «Локомотив» со счетом 3:3 сыграл с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе красно-зеленых точными ударами отметились Илья Самошников, Максим Глушенков и Лукас Фассон. За ЦСКА точными ударами отметились Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 37 очков. «Локомотив» отстает от ЦСКА по дополнительным показателям.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее «Спартак» проиграл «Сочи».