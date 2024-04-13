Федотов похвалил ЦСКА за ничью с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов похвалил своих подопечных после матча с «Локомотивом». По словам специалиста, «армейцы» проявили характер, чтобы спасти матч.

«Первый тайм не получился в плане созидания, но моменты у нас были. Не было той игры, хотя предпосылки были. Мы слишком упростили игру, неуверенно действовали в переходах. Тем не менее понимали, на что ставит соперник – на быстрые атаки. Было непросто, пришлось кроить линию обороны, и не всегда мы справлялись, например, когда Пиняев бил. Второй тайм. Забили гол, но не поддержали этот посыл, наоборот, посчитали, что все покатится дальше вместо того, чтобы показать тот футбол, что был в конце матча. Эта психология не давала нам показать истинное лицо. Потом силы появились, скорость, мысль. Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас» - заявил Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московские ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 3:3.