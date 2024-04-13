Канчельскис заявил, что в «Спартаке» полный бардак и хаос

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (0:1).

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«Спартаку» наверху надо разобраться, кто и как ими руководит. Чего они хотят. В «Спартаке» – бардак полный и хаос. Они сами не знают, чего хотят. Со стороны кажется, что никто там ничего не знает и ни за что не хочет отвечать! «Спартак» катиться по наклонной: есть и есть, получилось – хорошо, не получилось – и бог с ним, будем дальше играть», – приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Канчельскис заявил, что «Спартаку» надо взять пример с Романа Абрамовича, бывшего владельца «Челси», который навел порядок после прихода в лондонскую команду и создал успешный клуб.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков после 23 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице, уступая «Зениту», лидирующему в турнире, 12 баллов. Команда под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля после зимней паузы в РПЛ одержала одну победу в матче с «Динамо», сыграла вничью с «Зенитом» и «Уралом», а также потерпела поражение в игре с «Факелом». В последний раз «Спартак» сталовился победителем чемпионата России по итогам сезона-2016/17.