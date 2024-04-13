Футбольный тренер рассказал об отношении к россиянам в Индии

Футбольный тренер Андрей Чернышов рассказал об отношении к россиянам в Индии. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Чернышов поделился, что ни разу не встречал негативного отношения к россиянам в Индии, и добавил, что все относятся с восторгом и уважением.

«Когда в кафе, ресторане или такси интересуются откуда я родом и я говорю, что из России, то чаще всего слышу: "О, Россия! Фрэнд! Фрэнд!"», — отметил тренер.

Также Чернышов заявил, что нельзя сравнивать отношение в Индии и Сербии.

«Это просто навероятно, как там любят и ценят русских. Это нельзя с кем-то сравнивать. Везде: "Русский. Брат. Путин. Давай!". Это отдельная история», — подчеркнул он.

Ранее российский гандболист Даниил Шишкарев рассказал об отношении к русским в Македонии.