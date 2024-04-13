Футболист ЦСКА Келвен после матча РПЛ выделил трех игроков "Локомотива"

Полузащитник Сергей Пиняев, защитники Илья Самошников и Лукас Фассон выделялись в составе московского футбольного клуба "Локомотив" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал защитник ЦСКА Келвен.

В субботу ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 3:3.

"Мы играли против очень серьезного соперника, добились ничьи, очень важное очко, будем дальше бороться за самые высокие места в таблице, - сказал Келвен. - Нам удалось отыграться со счета 1:3, у нас очень сплоченные игроки, все предельно собраны, сконцентрированы. Кто из "Локомотива" выделялся? Это игрок под номером девять - Сергей Пиняев, очень хороший футболист. Илья Самошников и Лукас Фассон, которые забили мячи. "Локомотив" - большая команда, у них все игроки хорошие".

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов отметил, что команде нужно работать над обороной при стандартных положениях.