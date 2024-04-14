Акинфеев извинился перед болельщиками за ошибку в матче с "Локомотивом"

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев принес извинения болельщикам армейцев за гол, пропущенный в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Комментарий игрока приводит пресс-служба красно-синих.

В субботу ЦСКА на чужом поле сыграл вничью с "Локомотивом" (3:3). После ошибки Акинфеева счет в конце первого тайма удалось открыть защитнику соперника Илье Самошникову.

"Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол - полностью моя ответственность, - сказал Акинфеев. - При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой, по ходу такого не просто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты. Да, итоговый результат - один набранный балл, но сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. Очень надеюсь, что этот матч принес нашим болельщикам больше положительных эмоций".

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.