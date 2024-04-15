Фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Зинченко

Фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Александра Зинченко.

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27-летний защитник сборной Украины был заменен на 87-й минуте матча 33-го тура АПЛ «Арсенал» – «Астон Вилла» (0:2).

Когда Зинченко покидал поле, болельщики на «Эмирейтс» гудели в его адрес.

Отметим, что по ходу игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета несколько раз эмоционально реагировал на не слишком удачные решения украинца.

Как утверждает The Athletic, игра Зинченко вызывает все больше разногласий среди болельщиков лондонцев.

Контракт Александра с «Арсеналом» рассчитан еще на два года. Пока клуб не начинал серьезных переговоров о продлении сотрудничества.