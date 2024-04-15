Аршавин заявил, что сейчас в России нет футболиста его уровня

Обладатель Кубка УЕФА Андрей Аршавин назвал трех футболистов, которые близки к его уровню.

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— Вы говорили, что такой игрок, как Аршавин, рождается в России раз в 50 лет. Сейчас есть такой футболист?

— Нет.

— Даже близко?

— Ну почему? Головин хороший, Миранчук, Пиняев, — приводит слова Аршавина Sport24.

На профессиональном уровне Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Он выиграл три чемпионата России, два кубка Казахстана, по разу Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России и Суперкубок Казахстана. В составе сборной России Аршавин выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года.

В 2008 году Аршавин занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч».