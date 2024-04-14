Футболисты «Динамо-Владивосток» пропустили три безответных гола в Хабаровске

В воскресенье, 14 апреля, ФК «Динамо-Владивосток» в матче 2-го тура LEON Второй лиги «Б» встретился на выезде с командой «СКА-Хабаровск-2». Встреча на стадионе им. Ленина завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, сообщает пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток».

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На старте встречи команды принялись демонстрировать весьма открытый футбол, не боясь ошибиться. Первый опасный момент в матче оказался результативным: «армейцы» устремились в контратаку, завершив ее точным ударом Бурдакова – 1:0.

Пропущенный гол сразу же отразился на действиях «динамовцев». Приморская команда завладела территориальным преимуществом и создала ряд опаснейших моментов: Сергеев со «второго этажа» метился в угол, Дорохов вблизи попал в сетку ворот с внешней стороны, а после заброса Кузина в штрафную мяч ударился в штангу.

Еще по ходу первого тайма Михаил Сальников выпустил на поле Данила Бабина. Полузащитник смело ворвался в игру, сразу же оказался на острие атаки и заработал угловой, а уже во второй 45-минутке упустил два выгодных шанса забить: сначала «щекой» послал мяч в сантиметрах от штанги, затем из убойной позиции попал в защитника после прострела Баева.

Как оказалось, приморская команду в этом матче подвела собственная реализация, а вот соперники до конца игры отличились еще дважды. На 68-й минуте Бурдаков оформил дубль, а окончательный счет на 88-й минуте установил Пигаев – 3:0.

Следующий поединок чемпионата «Динамо-Владивосток» проведет 21 апреля. В матче 3-го тура «бело-голубые» на стадионе «Динамо» примут «Квант» из Обнинска. Начало – в 13:00.