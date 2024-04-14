Гол Роналдо принес «Ростову» победу над «Факелом»

14 апреля состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Артём Любимов. Матч начался в 16:45 мск. Игра закончилась победой южан — 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Роналдо. Воронежский клуб не успел отыграться.

После 23 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и занимает 11-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ «Ростов» заработал 34 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре ростовская команда одержала победу со счётом 2:1. В составе «Ростова» голами отметились Максим Осипенко и Роман Тугарев. Единственный гол «Факела» забил Евгений Марков.