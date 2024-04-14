Агент Шпинев обвинил «Пари НН» в долге перед ним в размере около 15 млн рублей

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего Тимура Сулейманова, который выступает за «Локомотив» на правах аренды, обвинил «Пари Нижний Новгород» в задолженности перед ним.

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— 1 марта в соцсетях «Локомотива» было объявлено, что Тимур стал игроком команды до 2027 года. Но остаётся вопрос — на каком основании? Ни футболисту, ни мне это неизвестно. Какие документы были подписаны между «Локомотивом» и Сулеймановым? На данный момент мы оперируем арендным соглашением между «Локомотивом» и «Пари НН», согласно которому для обязательного выкупа со стороны москвичей Тимуру не хватает одного результативного действия. 1 марта не было оснований объявлять об официальном переходе. Я так понимаю, что между господином Леонченко и советником и смотрителем «Пари НН», юным мистером Кондратовым, существует договорённость. Открою небольшой секрет — сейчас весь клуб «Пари НН» находится под управлением этого человека, потому что у него есть огромное влияние даже на губернатора области — Никитина.

— Почему это так важно?

— Объясняю. Не так давно я узнал, что господин Кондратов согласовал трансфер Сулейманова в «Локомотив» стоимостью в один рубль — якобы на правах обмена футболистами. То есть «Локомотив» получает Тимура, но платит «Пари НН» один рубль и отдаёт туда Марадишвили. Это есть на официальной бумаге. То есть Тимура купили за один рубль, но при этом господин Марадишвили с травмой будет получать зарплату от «Локомотива» по 5 млн рублей каждый месяц, а «Пари НН» будет чуть-чуть приплачивать.

— Почему это так вас волнует?

— Потому что касается человеческих качеств — подлости и низости. Видимо, в «Пари НН» решили освободить бюджет. А ещё, видимо, посчитали, что я, Вадим Шпинёв, одной ногой уже на том свете, а значит, у меня нет никаких перспектив. Я просто объясню, в чём собственно вся суть. Между «Пари НН» и мною существует агентский договор, который был заключён и подписан всеми сторонами в начале 2023 года. В этом договоре присутствует пункт о выплате агенту 30% от продажи Сулейманова за реальные деньги в любой клуб минус определённые расходы. Договор этот зарегистрирован в РФС.

Новое руководство «Пари НН» кулуарно говорит, что не знало о существовании этого договора, но это бред для нищих, потому что договор есть в базе РФС, дубликат его хранится у юриста клуба, а сам договор составлен без нарушений.

Согласно трансферному договору между клубами, цена будущего выкупа Сулейманова «Локомотивом» — 60 миллионов рублей. Под этим договоры есть подписи всех сторон. 30% от этой суммы минус определённые расходы — это чуть меньше 15 миллионов рублей. Именно эти деньги мне должен клуб «Пари НН». Мы будем обращаться в палату по разрешению споров, судиться. Вы ведь понимаете, что «Пари НН» решил заключить договор на один рубль, чтобы если что показать его в палате при наличии спора.

Господин Кондратов уверяет Никитина, что всё решит, что у него есть связи в палате по разрешению споров РФС, что он знает всех юристов, что палата работает по звонку. Посмотрим, что об этом думает президент РФС, если увидит мою речь. Я не верю, что он останется безразличным. В «Пари НН» утверждают, что я пытаюсь регулировать хозяйственную деятельность клуба, но это не так. Этот клуб слишком далеко от меня, мне туда не хватит сил дойти. Просто ранее с прошлым руководством «Пари НН» у нас было чёткое понимание, у клуба была стратегия ― подписывать молодых игроков, а потом их продавать. Именно так был и подписан Тимур.

Эта ситуация — лишнее подтверждение того, что за последние два года в нашем футболе увеличивается количество проходимцев, дилетантов, негодяев и просто нефутбольных людей. Из-за таких управленцев планка нашего футбола всё ниже и ниже. Но не надо забывать, что помимо законов РФС, в которые я очень верю, существует юрисдикция ФИФА, агентский регламент. Согласно ему мы имеем право обращаться в CAS. Боюсь, что в CAS у господина Кондратова кольчужка будет маловата, — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.