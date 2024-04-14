«Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче Серии А

«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче 32‑го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Маттео Политано и Виктор Осимхен. У гостей дубль оформил Валид Чеддира.

Нападающий «Фрозиноне» Матиас Суле не реализовал пенальти на 30‑й минуте. На 7‑й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник «Наполи» Марио Руй.

«Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. «Фрозиноне» благодаря ничьей выбрался из зоны вылета, команда идет 17‑й с 26 очками.

В следующем туре «Наполи» 20 апреля на выезде сыграет против «Эмполи». «Фрозиноне» днем позднее в гостях встретится с «Торино». Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат Италии. 32-й тур «Наполи» (Неаполь) — «Фрозиноне» (Фрозиноне) — 2:2 (1:0) Голы: Политано, 17 (ВИДЕО). Осимхен, 64 (ВИДЕО). — Хеддира, 50 (ВИДЕО), 73 (ВИДЕО). Нереализованные пенальти: Суле, 30. Удаления: Мариу, 90.