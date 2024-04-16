Абаскаль — четвертый иностранный тренер «Спартака» по проценту побед

Абаскаль — четвёртый иностранный тренер «Спартака» по проценту побед
Испанский специалист Гильермо Абаскаль, недавно уволенный из московского «Спартака», одержал победы в 48,7% матчей у руля красно-белых. По этому показателю он занимает четвёртое место среди иностранных тренеров «Спартака», сообщает «Матч-Премьер» в своём телеграм-канале. Также отмечается, что по количеству проведённых матчей Гильермо (74) уступает лишь Каррере (89).
Лучшие иностранные тренеры «Спартака» по проценту побед:
1. Массимо Каррера — 55%;
2. Доменико Тедеско — 50%;
3. Паоло Ваноли — 50%;
4. Гильермо Абаскаль — 48,7%;
5. Александр Старков — 47%;
6. Унаи Эмери — 46,1 %;
7. Мурат Якин — 40,6%;
8. Невио Скала — 37,5%;
9. Руй Витория — 34,6%;
10. Микаэль Лаудруп — 33,3%.
Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне московский клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).
Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).