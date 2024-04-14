"Динамо" проиграло третью игру подряд в РПЛ

Московское «Динамо» уступило екатеринбургскому «Уралу» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в присутствии 9545 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1. В составе уральской команды счет на десятой минуте игры открыл Даниел Мишкич, замкнувший из-за пределов штрафной передачу партнера. На 34-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет, ему ассистировал Диего Лаксальт. На 95-й минуте игры победный счет установил Алексей Каштанов, голевой пас на счету Алексея Ионова.

Для команды под руководством Марцела Лички это поражение стало третьим подряд в чемпионате России. В 22-м туре бело-голубые на своем поле разгромно уступили «Ростову» Валерия Карпина (1:4), а в прошлом туре проиграли в дерби «Спартаку» (1:2).

Несмотря на это, после 24-го тура «Динамо» с 38 баллами сохранило за собой третью позицию в таблице РПЛ. В следующем туре динамовцы сыграют в Нижнем Новгороде против «Пари НН».

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук летом покинет «Локомотив» из-за финансовых проблем клуба.