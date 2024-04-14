Кечинов: Абаскаль ничего не дал "Спартаку"

Кечинов считает, что тренер Абаскаль ничего не дал "Спартаку"
Испанский специалист Гильермо Абаскаль приобрел опыт, тренируя московский футбольный клуб "Спартак", однако сам ничего не дал команде. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе красно-белых Валерий Кечинов.
В воскресенье "Спартак" объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера команды.
"Я бы не стал говорить, что он возник из ниоткуда, - сказал Кечинов. - Молодой тренер, поработал до "Спартака" в "Базеле", считали, что он перспективный. Как я вижу, он получил для себя опыт, но не дал "Спартаку" того, что позволило бы команде прибавить".
По словам собеседника агентства, увольнение Абаскаля напрашивалось.
"Не было стабильной игры, которую ждали болельщики и руководство, отсюда и не было результата, который все ждали, поэтому решение абсолютно правильное. В прошлом году были моменты, когда "Спартак" очень ярко играл в атаке, что приносило удовольствие. Тогда и забивали много, и выигрывали крупно, но баланса Абаскаль не смог достичь", - отметил Кечинов. "Если в атаке все получалось, то в обороне, как правило, был проходной двор - "Спартак" мог забить четыре, но и пропустить два-три гола. Поэтому он не смог дать игре "Спартака" баланса", - добавил он.
По словам Кечинова, новым главным тренером красно-белых должен стать Станислав Черчесов.
"При нем не будет, возможно, какой-то зрелищной игры, но будет дисциплина и результат. По крайней мере, будет борьба с "Зенитом", - сказал Кечинов.