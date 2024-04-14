Кечинов: Абаскаль ничего не дал "Спартаку"

Испанский специалист Гильермо Абаскаль приобрел опыт, тренируя московский футбольный клуб "Спартак", однако сам ничего не дал команде. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе красно-белых Валерий Кечинов.

В воскресенье "Спартак" объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера команды.

"Я бы не стал говорить, что он возник из ниоткуда, - сказал Кечинов. - Молодой тренер, поработал до "Спартака" в "Базеле", считали, что он перспективный. Как я вижу, он получил для себя опыт, но не дал "Спартаку" того, что позволило бы команде прибавить".

По словам собеседника агентства, увольнение Абаскаля напрашивалось.

"Не было стабильной игры, которую ждали болельщики и руководство, отсюда и не было результата, который все ждали, поэтому решение абсолютно правильное. В прошлом году были моменты, когда "Спартак" очень ярко играл в атаке, что приносило удовольствие. Тогда и забивали много, и выигрывали крупно, но баланса Абаскаль не смог достичь", - отметил Кечинов. "Если в атаке все получалось, то в обороне, как правило, был проходной двор - "Спартак" мог забить четыре, но и пропустить два-три гола. Поэтому он не смог дать игре "Спартака" баланса", - добавил он.

По словам Кечинова, новым главным тренером красно-белых должен стать Станислав Черчесов.