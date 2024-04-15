Экс-игрок "Зенита" Радченко посоветовал "Спартаку" назначить российского тренера

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью "РБ Спорт" заявил, что руководству московского "Спартака" нужно назначить российского тренера на смену уволенному испанцу Гильермо Абаскалю. По его мнению, в последнее время в чемпионате России происходит большая текучка иностранных специалистов, которая ни к чему хорошему не привела. "Спартаку" нужно очень хорошо подумать над тем, стоит ли приглашать очередного иностранца и платить ему огромные деньги. Мне кажется, надо поискать среди своих и доверить клуб отечественному специалисту", - заявил Радченко. Испанский тренер был уволен 14 апреля. Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. "Спартак" с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте "Сочи" со счетом 0:1. Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против "Зенита", который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", в статусе исполняющего обязанности главного тренера.