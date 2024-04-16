Худший пенальти сезона и промах лучшего бомбардира. Как прошел тур в Ла Лиге

«Реал» выиграл благодаря чудо-голу, а «Сосьедад» упустил победу над главным аутсайдером.

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В Ла Лиге в понедельник, 15 апреля, завершился 31-й тур. В нём мы увидели худший пенальти сезона в исполнении форварда «Осасуны» и убойный промах от лучшего бомбардира лиги. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Матч тура: «Атлетик» — «Вильярреал»

Болельщики «Атлетика», пришедшие в воскресенье на «Сан-Мамес», испытали полный спектр эмоций. Сперва их команда похвасталась недавно добытым Кубком Испании, затем чуть не пропустила с пенальти, оказалась в большинстве в самом начале второго тайма, в его середине открыла счёт и двигалась к победе. Однако в этой встрече была и драматичная развязка: игра рукой Юри Берчиче в собственной штрафной в добавленное время привела к ещё одному пенальти в ворота Уная Симона, и Дани Парехо свой клуб не подвёл.

Гол тура: Орельен Тчуамени («Реал»)

Лидер Примеры испытал большие проблемы в матче с «островитянами». В самой концовке лишь чудо не позволило Ведату Мурики отыграть отставание «Мальорки», которое в начале второго тайма обеспечил французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени. Не обошлось без помощи рикошета, который придал удару более необычную траекторию — Предрагу Райковичу оставалось только молча наблюдать за тем, как мяч плавно опускается в дальний угол его ворот.

Сейв тура: Виктор Чуст («Кадис»)

Чудо-гол Жоау Феликса ударом через себя оказался единственным в матче, хотя «Барселона» имела верные шансы увеличить преимущество. Одним из таких на 43-й минуте не воспользовался Фермин Лопес. Полузащитник смог пробить мимо голкипера «Кадиса» и уже готовился праздновать гол, однако на пути мяча в самый последний момент оказался Виктор Чуст, который совершил спасение на линии ворот и сохранил интригу в матче.

Антигерой тура: Игор Субельдия («Реал Сосьедад»)

«Сосьедад» приближался к тяжелейшей победе в матче с главным аутсайдером чемпионата, когда в конце 86-й минуты центральный защитник басков проиграл позицию форварду гостей Энтони Лосано, потянул того за футболку и заработал для себя прямую красную карточку, а для «Альмерии» — спасительный пенальти. Подошедший к «точке» Адриан Эмбарба реализовал попытку и сравнял счёт, значительно усложнив «Сосьедаду» борьбу за место в Лиге Европы.

Промах тура: Артём Довбик («Жирона»)

Украинский нападающий в самом начале матча забил гол, который позволил ему выйти на единоличное первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги. Уже в этом статусе он и совершил злополучный промах: при счёте 1:3 Довбик едва не скопировал своё же взятие ворот, но, получив прострельный пас на дальнюю штангу, не попал в пустой угол ворот Яна Облака. До лицевой линии оставалось около метра.

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Фейл тура: пенальти Анте Будимира («Осасуна»)

Хорватский нападающий в этом сезоне не раз приносил «Осасуне» очки своими голами, да и пенальти в добавленное время в матче с «Валенсией» заработал тоже он. Но вот исполнение… Очевидно, Анте хотел выждать небольшую паузу, однако вместо изящного удара он просто ковырнул мяч в направлении Георгия Мамардашвили, который с большим удовольствием принял такой подарок и тут же отпраздновал неизбежную победу своей команды. Пожалуй, худший пенальти в сезоне и один из худших за последние годы.

Скука тура: матч «Райо Вальекано» — «Хетафе»

«Хетафе» не впервой оказываться в этой номинации. Да и что тут говорить, если команда из пригорода Мадрида не нанесла ни одного удара в створ за 90 минут. «Райо» не сильно превзошёл соперника, всего дважды потревожив Давида Сорию, а по-настоящему опасных моментов зрители так и не дождались.

Остальные матчи 31-го тура Ла Лиги

«Бетис» не оставляет надежд зацепиться за зону еврокубков, хоть победа в матче с «Сельтой» и далась ему с большим трудом. «Вердибланкос» смогли обеспечить себе преимущество в два мяча к 83-й минуте, а уже в добавленное время пропустили ответный гол. Сравнять счёт «кельты» не успели, и севильцы смогли выиграть впервые за пять туров.

«Лас-Пальмас» не забивает уже в четырёх матчах кряду — на этот раз «островитяне» не смогли поразить ворота «Севильи», которая оказалась в большинстве уже на шестой минуте. Гости забили по одному мячу в каждом из таймов и смогли подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Реальных шансов спастись у «Гранады» уже нет, но андалусийцы продолжают бороться, чтобы не оказаться на самом дне. «Альмерия» могла сравняться по очкам с турнирными и географическими соседями, не обыграй те «Алавес». Два гола в первом тайме позволили «Гранаде» победить впервые с 3 января — безвыигрышная серия команды составляла 11 матчей.

Расписание матчей 32-го тура Ла Лиги

19 апреля, пятница

«Атлетик» — «Гранада»

20 апреля, суббота

«Сельта» — «Лас-Пальмас»

«Райо Вальекано» — «Осасуна»

«Валенсия» — «Бетис»

«Жирона» — «Кадис»

21 апреля, воскресенье

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»

«Альмерия» — «Вильярреал»

«Алавес» — «Атлетико»

«Реал» — «Барселона»

22 апреля, понедельник

«Севилья» — «Мальорка».