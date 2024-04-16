Абаскаль улетел из России. Вчера он пообщался с игроками «Спартака» в неформальной обстановке
Гильермо Абаскаль попрощался с игроками «Спартака» и улетел из России.
В воскресенье красно‑белые объявили об увольнении 35‑летнего испанца.
Как сообщает «Матч ТВ», Абаскаль встретился с игроками команды в понедельник и в неформальной обстановке пообщался с ними после отставки. Во вторник стало известно, что испанец уже улетел из России вместе с семьей.
Под руководством Абаскаля команда провела 74 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.