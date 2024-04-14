"Ростов" обыграл "Факел" в матче 24-го тура РПЛ

«Ростов» переиграл воронежский «Факел» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 13 743 зрителей и завершилась победой команды Валерия Карпина с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей на 83-й минуте забил Роналдо, ему ассистировал Егор Голенков.

После этой игры ростовская команда набрала 34 очка и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Воронежцы с 26 баллами продолжают оставаться на 11-м месте.

В следующем туре ростовчане сыграют дома против московского «Спартака». Игра пройдет в воскресенье, 21 апреля, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Факел» отправится на выезд в Краснодар, где сыграет против местной команды. Игра пройдет в пятницу, 19 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.