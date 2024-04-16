Получившего разрыв связки футболиста «Пари НН» прооперируют в Германии

Футболиста «Пари НН» Мамаду Майга, получившего разрыв передней крестообразной связки колена, прооперируют в одной из клиник Германии, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

© ФК "Оренбург"

Майга получил травму 14 апреля во время гостевого матча 24‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

— Операция Мамаду пройдет в Германии. Сейчас мы оформляем ему документы. Сроки станут известны, когда ему дадут визу, — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Майга в текущем сезоне провел 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах, результативными действиями не отметился.