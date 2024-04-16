Радимов жестко раскритиковал арбитра РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг жёсткой критике арбитра Артёма Любимова, работа которого на матче 24‑го тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом» вызвала много вопросов. Напомним, воронежцы уступили сопернику на домашнем поле со счётом 0:1. Любимов принял несколько спорных решений, за которые подвергся критике после матча.

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