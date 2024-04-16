Шикунов: «Спартаку» нужен российский тренер

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что российскому тренеру будет легче наладить атмосферу внутри клуба.

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В воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, командой в ближайших матчах будет руководить помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.

— У всех лопнуло терпение, поэтому Абаскаля уволили сейчас. Руководители «Спартака» больше всех терпели, а болельщики и разные специалисты вокруг уже гудели от этой ситуации. Поражение от «Сочи» — это был предел. Проиграть последней команде чемпионата ни в какие рамки не годится. Хуже уже не будет — это точно. Нет понятия «должен». Решает руководство «Спартака», кого они хотят. По мне, сейчас клубу нужен российский тренер, потому что времена такие, что нет еврокубков. Нужно знать всё изнутри «Спартака» и всё это наладить. Иностранец приедет, ему надо будет разбираться — это сложно. У нас специфичный чемпионат и футбольный рынок. Нашему тренеру всё это легче. У нас всего три кандидатуры, больше нет из российских тренеров. Это Черчесов, Карпин и Бердыев. Я больше не вижу, кто потянет такой большой клуб, — сказал Шикунов «Чемпионату».

В среду «красно‑белые» сыграют на выезде с «Зенитом» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Первая игра завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.