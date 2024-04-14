Кокорин пробил мимо пустых ворот в матче чемпионата Кипра

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин упустил стопроцентный голевой момент в матче 33-го тура чемпионата страны против АЕКа. Видео эпизода доступно в Telegram-канале команды.

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На 78-й минуте россиянин вышел один на один с голкипером, обыграл его, и пробил мимо пустых ворот: мяч после его удара угодил в перекладину. В концовке встречи АЕК забил единственный гол и вырвал победу.

Ранее Валерий Стаферов, первый тренер Кокорина, дал совет российскому футболисту. По мнению специалиста, форварду не стоит возвращаться в «Фиорентину», которая владеет правами на него.

Кокорин в нынешнем сезоне провел 22 матча в чемпионате страны. Россиянин отметился шестью забитыми мячами.