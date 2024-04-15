Kicker: Томас Мюллер близок к завершению профессиональной карьеры

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер близок к завершению профессиональной карьеры футболиста.

Как сообщает Kicker, 34-летний немецкий игрок планирует завершить карьеру летом 2025 года, когда у него истечет действующий трудовой договор с «Баварией». Сообщается, что «Бавария» постарается сохранить Мюллера в клубе, предложив ему подходящую должность.

Томас Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.

В составе сборной Германии Мюллер становился победителем чемпионата мира — 2014, бронзовым призёром чемпионата мира — 2010, а также дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 году.