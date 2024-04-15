Павлюченко: мне больно наблюдать за «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко признался, что ему больно наблюдать за родной командой, которая испытывает серьёзный кризис. По мнению экс-футболиста, у красно-белых нет шансов одолеть «Зенит» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Павлюченко считает, что «Спартак» не сможет добыть победу в этом матче даже за счёт характера.

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«Мне больно наблюдать за москвичами, потому что это моя родная команда. Даже за счёт характера «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Возможно, руководство клуба посчитало, что нужна какая-то эмоциональная встряска, убрав Гильермо Абаскаля, но вряд ли в команде всё хорошо. Шансы будут, только если «Зенит» полностью выставит второй состав», — приводит слова Романа Павлюченко Metaratings.

Напомним, в первом полуфинальном матче Пути РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:2 в Москве. Ответная игра состоится в Санкт-Петерубрге 17 апреля.