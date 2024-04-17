В «Ростове» предположили, на каких условиях Карпин может уйти в «Спартак»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак».

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«Если всех устроит такое решение, то тогда, наверное, порадуемся за успехи нашего главного тренера. Может быть, его «Спартак» купит за десять миллионов евро (смеется)», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

14 апреля «Спартак» отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял московский клуб с лета 2022 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые под руководством Абаскаля финишировали на третьем месте в РПЛ.

Карпин с августа 2021 года возглавляет сборную России, а с марта 2022 года совмещает эту работу с должностью главного тренера «Ростова».

55-летний специалист с 2009 по 2014 год уже работал на посту главного тренера «Спартака». Вместе с московским клубом он дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России.

После 23 туров «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками. «Ростов» идет 8-м с 34 очками.