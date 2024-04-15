Российским арбитрам предложили отрубать пальцы и вырывать ногти

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин выступил против проверки на полиграфе российских футбольных арбитров, которые подозреваются в получении взяток от представителей команд. Слова Созина приводит Legalbet.

«Это только для государственных преступников надо. Но футбольный судья на детекторе лжи — это перебор, негуманно. Для меня это беспредел», — сказал Созин.

Также экс-чиновник РФС с иронией предложил применить к футбольным арбитрам методы пыток.

«Давайте вырвем ногти у них — тогда они точно все скажут. Рубите тогда пальцы — это больно, тогда они даже скажут то, чего не было! Да и давайте честно: в стране мало людей, которые не брали деньги или не давали. Уверен, давали. Но как это покажет полиграф, это не доказательная база», — сказал Созин.

Ранее бывший исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского (выступает во Второй лиге) Олег Баян был признан виновным в подкупе судей перед десятью матчами лиги. Он назвал имена арбитров, которые получали от него деньги и продолжают работать в Российской премьер-лиге (РПЛ).