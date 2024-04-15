Арду Турана обвиняют в нанесении ущерба вилле в Каталонии стоимостью 18 млн евро.

Бывший хавбек сборной Турции принадлежал «Барселоне» с 2015 по 2020 год. Играя за каталонцев, он арендовал дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат, входящем в провинцию Барселона.

За три года, с 2015-го по 2018-й, Туран нанес ущерб дому, который его владелец вместе с экспертами оценил в 230 тысяч евро. Дело дошло до суда и первоначально было урегулировано в пользу пострадавшей стороны, однако позднее ему снова дали ход из-за процессуальных нарушений.

В доме, который снимал Туран, семь спален, девять ванных комнат, гостиная площадью 100 квадратных метров, звукоизолированный кинозал, виртуальная комната для игры в гольф, гараж на восемь машин, бассейн с видом на Барселону.

В распоряжении El Periódico оказались более 500 фотографий, на которых видны повреждения дома – оторванные куски стены, сильные повреждения мебели и бытовой техники. Кроме того, есть счета за ремонт кинотеатра, видеонаблюдения и звуковой системы во всем доме, которые перестали работать во время проживания Арды.

Как вспоминает владелец дома, футболист, подписав контракт об аренде дома, «стал кричать как сумасшедший «Виска «Барса»! «Барса»!» (да здравствует «Барса» – Sports).

При этом на первых порах он заботился о чистоте дома и заказал дезинфекцию, чтобы удалить биологические следы предыдущих «не мусульманских» жильцов.

По словам владельца, Арда и его гости, смотря футбол, кидали пульт от ТВ в бассейн, оставляли следы от сигарет повсюду, включая мебель.

Из счетов следует, что за время проживания Турана в доме, среди прочих услуг, потребовалось 16 500 евро на восстановление дверей, 23 000 евро на восстановление сада, в котором было срублено дерево, 64 300 евро – на ремонт кухни, 24 500 евро – на ремонт электронной системы. За освещение, уборку и различные повреждения были выставлены счета на 84 000 евро.