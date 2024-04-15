КДК РФС накажет «Спартак» за отказ футболистов общаться с журналистами

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании комитета будет рассмотрен отказ футболистов «Спартака» общаться с журналистами после матча с «Сочи».

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«По матчу «Сочи» — «Спартак» рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там. Также задержка выхода команды гостей из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты. У «Сочи» на 76-й минуте, во время празднования гола, с сектора В108 выбежали два болельщика», – цитирует Григорянца «СЭ».

Согласно регламенту, как минимум два футболиста гостевой команды обязаны дать комментарий представителям СМИ после игры.

Матч 24-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил марокканский защитник Яхья Аттият-Аллах.

На следующий день после матча «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля. Специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

После 23 туров «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками. «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 18 очками.