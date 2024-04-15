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Объявлена бригада арбитров на ответный матч «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Кубка

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначение на ответные матчи полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Так, центральный матч этой стадии «Зенит»«Спартак» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Объявлена бригада арбитров на ответный матч «Зенита» и «Спартака»
© РИА Новости

16 апреля (вторник)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.

17 апреля (среда)

«Зенит»«Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

Футбол
Ян Бобровский
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Игорь Демешко
Константин Шаламберидзе
Дмитрий Мосякин
Евгений Турбин
Виталий Мешков
Алексей Сухой
Александр Гончар
Кирилл Левников
РФС
Зенит
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