Аршавин сравнил Педро с Месси

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре за петербургский клуб 18-летнего бразильского нападающего Педро.

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«Я бы не сравнивал себя с этим игроком и его со мной. Мне наоборот игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. Причем не в атаке у чужих ворот, а у своих», — приводит слова Аршавина Sport24.

Аршавин вспомнил эпизод из матча «Барселоны» с «Челси», в котором Месси начал обыгрывать около своего углового флажка. Подобный момент был у Педро в игре со «Спартаком».

«И пусть там ошибся, но этими движениями Педро чем-то напомнил Месси. Плюс он такой же маленький, как Лео», — добавил Аршавин.

Педро стал игроком «Зенита» минувшей зимой. 18-летний бразилец оформил дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1), а также забил единственный гол в матче 23-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0). Всего за петербургский клуб Педро провел 7 матчей (329 минут).

17 апреля «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в ответном матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.