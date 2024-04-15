Педри назвал преимущество «Барселоны» над ПСЖ

Футболист «Барселоны» Педри назвал преимущество «сине-гранатовых» над «ПСЖ» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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«Мы сильнее в оборонительных навыках. В этом разница», — приводит слов Педри пресс-служба «Барселоны» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля и пройдёт в Испании. Стартовый свисток арбитра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» раздастся в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Барселона» одержала победу со счётом 3:2 благодаря голу Андреаса Кристенсена. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который в прошлогоднем финале переиграл миланский «Интер».