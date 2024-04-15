Гвардиола рассказал, чем «Ливерпуль» и «Арсенал» отличаются от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чем «Ливерпуль» и «Арсенал» отличаются от его команды. Напомним, после матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «горожане» поднялись на первое место в турнирной таблице.

© Чемпионат.com