Абаскаль не стал прощаться с футболистами «Спартака» после отставки

Telegram-канал «Мутко против» рассказал о последнем дне тренера Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

14 апреля специалист приехал на базу, чтобы собрать вещи. Затем состоялось общее собрание. На нем присутствовали игроки красно-белых, Абаскаль и директора клуба Олег Малышев, Томаш Амарал и Павел Жданов.

О решении уволить Абаскаля объявил Жданов, отметив, что теперь с игроков более высокий спрос. Абаскаль не произнес практически ни слова. Затем он покинул базу, не попрощавшись с игроками.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.